Zatrjeval je, da s trinajstletnico ni imel spolnih odnosov. Njegov zagovornik je poskušal omajati verodostojnost oškodovanke, opozarjal na kognitivne omejitve svojega klienta in zahteval milejšo kazen. A je bilo vse zaman. Mariborski višji sod­niki so namreč potrdili sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru, po kateri mora moški zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, za leto in tri mesece v zapor. Kot izhaja iz sodbe višjega sodišča, sta bila obdolženi in oškodovanka v času dogajanja par. V sodbi starost obsojenca ni razkrita, bil pa je torej polnoleten. Dekle ga je predstavljalo kot svojega fanta, vedla sta se kot fant in dekle, v nekaj dneh pa sta imela tri spolne odnose. Dogajalo se je pred petimi leti, torej je oškodovanka v svojo polnoletnost stopila šele letos. Da obdolženi ni ...