V zapor zaradi korupcije

Nekdanji predsednik uprave Elektra Maribor Andrej Zorec (prej Kosmačin) je tudi po odločitvi višjega sodišča zaradi koruptivnega dogovarjanja pri oddaji posla gradnje kablovoda do Peker obsojen na zaporno kazen. Soobtožena sodelavka Danijela Homec ter podjetnik in nekdanji lokalni politik Zaresa Gregor Jager sta obsojena na pogojni kazni.Sojenje je povezano z odmevnimi hišnimi preiskavami iz junija 2011, ko so zaradi suma vpletenosti v prirejanje razpisa pridržali sedmerico. Andrej Zorec oziroma Kosmačin, Iztok Petrovič, Matjaž Kosmačin (sicer brat predsednika uprave) in Danijela Homec so bili zaposleni v podjetju za preskrbo z ...