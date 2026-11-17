Ko sta 24. februarja 2022 do počitniške hiše v naselju Škofija pri Šmarju pri Jelšah, v kateri je z ženo živel zdaj 67-letni Branko Krklec, prišla rubežnika, ju je Krklec ustrelil. Zaradi dvojnega umora je bil pravnomočno obsojen na 30-letno zaporno kazen. Obramba je poskusila še z zahtevo za varstvo zakonitosti, a vrhovnih sodnikov ni prepričala. Sedemindvajsetletni Aleksander Klement in njegova teta, 42-letna Nataša Zadravec Klement, sta bila pomočnika sodnega izvršitelja Milana Klementa. Njuna naloga je bila odpeljati nekaj stotakov vreden avtomobil citroën C5, ki je bil last Krklečeve žene, a ga je uporabljal sam. Nekoč uspešni slikopleskar je namreč zabredel v dolgove, potem ko so mu zarubili hišo v Rogaški Slatini, pa se je z ženo preselil na hčerin vikend. Toda kljub zaseženi hiši ...