Preden je stopil k tigru in ga je ta ubil, objavil posnetek

V živalskem parku Yorkshire Wildlife Park v bližini Doncasterja na severu Anglije je v soboto, 10. oktobra, umrl moški, ki ga je napadel tiger, potem ko je vstopil v njegovo ogrado, poroča Independent. Kljub posredovanju reševalnih služb je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka.

Policija je bila o incidentu obveščena okoli 13.35. Po navedbah očividcev je moški preskočil zaščitno pregrado oziroma se z razgledne ploščadi spustil v ogrado. Ena od žensk ga je pred tem poskušala ustaviti, a ji ni uspelo.

Po poročanju britanskih medijev je bil umrli pozneje identificiran kot William Chapman. Policija je sporočila, da po doslej znanih informacijah v parku ni bil v spremstvu drugih oseb. Njegovi svojci so bili obveščeni o smrti in prejemajo podporo posebej usposobljenih policistov.

Nekaj minut pred smrtjo je na spletu objavil posnetek, na katerem se približuje tigru po imenu Altai.

Mestni svet Doncasterja, pristojen za licenciranje živalskega parka, je sprožil preiskavo o varnosti in zdravju pri delu. Pri obravnavi dogodka sodeluje več pristojnih služb, med njimi policija in zdravstvene ustanove.

Park je po incidentu evakuiral obiskovalce in ostaja zaprt. Zaposlenim, ki jih je dogodek močno prizadel, vodstvo zagotavlja strokovno podporo.

Tiger ostaja v ogradi

Vodstvo parka je potrdilo, da je tiger po napadu nepoškodovan. Zagotovilo je tudi, da živali zaradi incidenta ne nameravajo usmrtiti. Policija je sporočila, da tiger ni zapustil ograde in da po dogodku ni bilo širše nevarnosti za javnost.

Preiskava še poteka, pristojni pa dodatnih podrobnosti o okoliščinah smrti za zdaj ne razkrivajo. Vodstvo parka je pri tem izrazilo sožalje družini in bližnjim umrlega.