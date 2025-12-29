Vandalizem: oskrunili in okradli so kar 110 grobov

Na pokopališču na Spodnjih Škofijah so neznanci razdejali in oskrunili 79 grobov, razbijali nagrobne spomenike ter uničevali in odnašali nagrobne predmete.

Pokopališči, ki sta del Mestne občine Koper, sta bili za minule praznike prizorišči nepojmljivega vandalizma, ki je globoko pretresel domačine. Oskrunjenih in okradenih je bilo namreč kar 110 grobov. Na pokopališču na Spodnjih Škofijah so neznanci na božič razdejali in oskrunili 79 grobov, razbijali nagrobne spomenike ter uničevali in odnašali nagrobne predmete. Le dan pozneje, na praznik samostojnosti in enotnosti, so vandali in tatovi opustošili še pokopališče v Svetem Antonu, kjer je bilo poškodovanih in okradenih 31 grobov. Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Koper je bil o dogajanju obveščen v petek ob 8.49, ko je občan prijavil, da so neznanci čez noč razbili večje število grobov in nagrobnih spomenikov. Kazenski zakonik za skrunitev, kadar jo storita dve ali več ...