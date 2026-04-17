Varno so detonirali eksploziv, evakuirani sosedje že doma

Danes so že poročali o napadu na bankomat na bencinskem servisu v Ključarovcih pri Ljutomeru. Kot je znano, so pomurske policiste danes ob 2.15 uri obvestili, da je na bencinskem servisu Petrol v Ključarovcih pri Ljutomeru, v občini Križevci, prišlo do napada na bankomat.

Policisti so kraj nemudoma zavarovali in so kar nekaj časa zbirali obvestila. Mimogrede, bankomat Nove Ljubljanske banke (NLB) se nahaja na lokaciji bencinskega servisa Petrol v Ključarovcih pri Ljutomeru 83, in sicer ob regionalni cesti Križevci – Ljutomer, ki je danes bila med 2.15 in 20. uro zaprta za ves promet.

Kar 18 ur se ni dalo približati kraju dogodka, dostopen je bil le skozi objektiv. FOTO: O. B.

Na kraju dogodka so uradne osebe izvajale varno detonacijo eksploziva v bankomatu. Za dodatno varnost so skrbeli gasilci. Na kraju je bil postavljen tudi varnostni bazen in izvedena je bila evakuacija oseb.