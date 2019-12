Varnostnik hudo telesno poškodoval 27-letnika

Policisti Policijske postaje Maribor I so obravnavali kršitev javnega reda na ulici pred lokalom v Mariboru. Dva neznanca sta pristopila do 27-letnega moškega, doma iz okolice Maribora. Med trojico se je vnel prepir in prerivanje, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.



Do njih sta nato pristopila varnostnika lokala, pred katerim so se nahajali, ter poskušala trojico ločiti in preprečiti prepir. Medtem je 28-letni varnostnik, doma iz Celja, 27-letnika udaril v predel obraza ter ga hudo telesno poškodoval. Policisti bodo zoper varnostnika podali kazensko ovadbo na Okrožno tožilstvo v Mariboru, so še dodali na PU Maribor.