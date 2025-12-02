Romi napadli varnostnike, zdaj se je oglasila tudi policija

V diskoteki M3 v Beltincih se je v noči na 23. november zgodil hud izgred, v katerega so bili vpleteni varnostniki in obiskovalci. Dogodek se je nadaljeval tudi v Splošni bolnišnici Murska Sobota, kamor so bili prepeljani poškodovani. Tri osebe so utrpele lahke telesne poškodbe.

Policija je glede na zbrane informacije primer sprva obravnavala kot kršitev javnega reda in miru, preiskava pa je kmalu pokazala, da gre za sum kaznivega dejanja napada na uradno osebo med opravljanjem nalog varovanja. Ugotovili so, da sta incident v lokalu in poznejši spor v bolnišnici povezana ter da naj bi bili v kazniva dejanja vpletene tri osebe z območja Lendava.

Po poročanju portala Sobotainfo je šlo za skupino Romov, ki so po neuradnih informacijah prihajale iz romskega naselja v Dolgi vasi pri Lendavi, glavni napadalec pa je bil domnevno stari znanec policije.

Kaj se je zgodilo?

Slovenske novice poročajo, da je bil med varovanjem nastopa eden od varnostnikov zasebnega podjetja BBR Security huje poškodovan, ko je nastal pretep med skupinama obiskovalcev in varnostnega osebja. Po navedbah direktorja podjetja Domna Vivoda je več obiskovalcev predhodno vznemirjalo druge goste in se upiralo navodilom za umiritev razmer.

Dogajanje se je menda stopnjevalo približno 20 do 25 minut, nato pa je eden izmed napadalcev varnostnika udaril s steklenico po glavi.

Policisti Policijske uprave Murska Sobota so opravili več hišnih preiskav ter zbrali dodatne dokaze in izjave vpletenih. Glavni osumljenec je 49-letnik, ki je po navedbah policije grozil tudi z uporabo strelnega orožja. Policisti so mu odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je zanj odredil pripor. Kazenski postopek zaradi napada na uradno osebo se vodi tudi proti drugima dvema udeležencema, je sporočila murskosoboška policija.

Pri tem policija preverja tudi ravnanja varnostnikov, saj zbirajo podatke o morebitni kršitvi človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali pravic. Kot poudarjajo, natančno spremljajo dogodke, ki so z vidika varnosti posebej občutljivi, da lahko ob kršitvah hitro ukrepajo.

Direktor varnostnega podjetja BBR Security Domen Vivod je za Sobotainfo pojasnil, da je varnostnike v diskoteki napadla »zelo agresivna skupina«, ki je pred napadom ignorirala opozorila o umiritvi. Eden izmed napadalcev je menda imel pri sebi rokavice z železnimi členki, drugi pa da je uporabil steklenico kot orožje. Po neuradnih informacijah je šlo za skupino iz romskega naselja v Dolgi vasi pri Lendavi, glavni napadalec pa je menda že znan policiji.