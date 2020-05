Več kot 6000 etažnih lastnikov oškodovali za 3,2 milijona evrov

Milijonska premoženjska korist

Damijan Turk, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Celje: »V vsem tem času sta odgovorni osebi pravnih oseb v škodo etažnih lastnikov in v neupravičeno korist pravne osebe pridobila več kot 3,2 milijona evrov premoženjske koristi.« FOTO: Špela Kuralt/Delo

Ogromno dela za kriminaliste

Celje – Kriminalisti Policijske uprave Celje so dve leti po tistem, ko so vkorakali v opustele prostore družbe Atrij in še na deset drugih lokacij, zaključili obsežno preiskavo, povezano z upravljanjem večstanovanjskih objektov na širšem celjskem območju. Kot je povedal vodja celjskih kriminalistov, so zaradi sumov storitve 248 kaznivih dejanj poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja kazensko ovadili dve pravni in dve fizični osebi.Kazniva dejanja so se dogajala vse od leta 2005 do leta 2017, preiskavo pa so sprožile prijave sumov kaznivih dejanj s strani stanovalcev oziroma etažnih lastnikov. Šlo je za prijave zaradi domnevnih oškodovanj s strani celjskega podjetja Atrij, katerega direktor je bil. Ta je bil tudi direktor družbe Atrij Fisa, za katero je Cink leta 2017 razlagal, da gre za strateškega partnerja. Ta strateški partner je pošiljal tudi položnice etažnim lastnikom, nekateri so jih celo plačali, četudi niso imeli pogodbe z novo družbo Atrij Fisa. Prokurist Atrij Fise, ki še vedno deluje, jeKot je pojasnil Turk, sta osumljena predstavnika poslovodstva obeh pravnih oseb nenamensko porabljala denar rezervnega sklada in to prikrivala na različne načine: »V vsem tem času sta v škodo etažnih lastnikov in v neupravičeno korist pravne osebe pridobila več kot 3,2 milijona evrov premoženjske koristi. Okoli 2,5 milijona evrov sta si pridobila s sredstvi rezervnega sklada večstanovanjskih in poslovnih objektov, v preostalem delu pa gre za zbrana in neodvedena sredstva obratovalnih stroškov in najemnin za tretje osebe, torej komunalnih stroškov, stroškov elektrike, zavarovanja in podobno.«Turk je dodal, da sta družbi upravljali z 244 večstanovanjskimi in poslovnimi objekti. »V nasprotju z določili stanovanjskega zakona sta sredstva puščala na transakcijskih računih upravljavca, čeprav bi jih morala prenesti na poseben transakcijski račun. Sredstva sta v nadaljevanju uporabljala za plačila obveznosti, ki se niso nanašala na vzdrževanje večstanovanjskih objektov oziroma sta jih uporabljala nenamensko.« Tega denarja etažni lastniki niso več videli, celjski Atrij je v stečaju. Kam natančno je poniknil, kriminalisti še preiskujejo.Kot so ugotovili kriminalisti, so bili posamezni objekti odškodovani od nekaj sto do celo več kot 50.000 evrov. Kriminalisti so sicer prejeli več kot 60 posameznih prijav sumov kaznivih dejanj, opravili so več kot 30 zasegov listin in poslovne dokumentacije, izvedli so 11 hišnih preiskav, zasegli okoli 6000 listin in pridobili sedem sodnih odredb za različne podatke.Damijan Turk je povedal, da ima kazenska ovadba brez prilog okoli 370 strani. Za obravnavano kaznivo dejanje pa je zagroženo do osem let zapora.