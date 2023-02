Več let trpljenja in nasilja je končala z ubojem

V nadaljevanju preberite:

Da je več let trpela zaradi partnerjevega psihičnega in fizičnega nasilja, je na sodišču povedala Barbara Filipčič, ki se mora braniti zaradi očitkov, da ga je 8. februarja pred štirimi leti z nožem zabodla. Sedeminpetdesetletnik je izkrvavel v prsno votlino in umrl.

Na truplo 57-letnega Ilije Zvijeraca je pred vrati polkletnega najemniškega stanovanja v bloku v Ulici II. prekomorske brigade v Postojni, kjer je živela Filipčičičeva, naletela soseda. Moški je nepremično ležal v mlaki krvi, s kapo na glavi. Kaj kmalu se je izkazalo, da naj bi ga nekaj ur pred tem z nožem zabodla njegova partnerica. »Dol sem padla,« se je ta na koprskem okrožnem sodišču spominjala tistih trenutkov, ko so jo reševalci obvestili, da je Zvijerac umrl.