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    Črna kronika

    Več padalcev zasilno obviselo na drevesih

    K sreči nihče od padalcev ni bil poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.
    Simbolična fotografija. FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    Simbolična fotografija. FOTO: Matej Družnik
    STA
    31. 7. 2026 | 16:36
    31. 7. 2026 | 16:39
    1:56
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    V dolini Soče je v četrtek na drevesih ob zasilnem pristanku obviselo več padalcev. V občini Kobarid sta ob zasilnem pristanku na drevesu obtičala švicarski in slovaški jadralni padalec, v občini Tolmin pa italijanska jadralna padalka. Nihče od padalcev pri tem ni bil poškodovan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

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    Dve padalki naj bi utrpeli hujše poškodbe, eden pristal na drevesu

    59-letni državljan Švice je med poletom nenadoma izgubil višino, na drevesu pa pristal približno 50 metrov vzhodno od vzletišča pod Kobalo na Tolminskem.

    Na kraju so kasneje posredovali gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Tolmin, ki so s pomočjo vrvne tehnike padalca in njegovo padalo varno odstranili z drevesa ter ga prepeljali v dolino. Policisti so tujo krivdo izključili.

    Tudi 34-letni jadralni padalec, državljan Slovaške, je po pristanku na drevesu obvisel v gozdu nad planino Javorca v občini Tolmin. Gorski reševalci GRS Tolmin so ga kasneje našli na zelo zahtevnem terenu. Tudi njega so z drevesa varno rešili s pomočjo vrvne tehnike, nato pa so ga s terenskim vozilom prepeljali v dolino.

    Na južnem pobočju Gabrovca v občini Kobarid, v neposredni bližini slovensko-italijanske državne meje nad naseljem Breginj, pa je na zahtevnem terenu zasilno pristala 32-letna jadralna padalka iz Italije, na drevesu pa je obvisela približno 15 metrov nad tlemi. Tudi njej so pri varnem sestopu v dolino pomagali reševalci GRS Tolmin, so še sporočili s PU Nova Gorica.

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