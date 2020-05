Več sto kilogramov kokaina so zmetali v morje

Ljubljana – Deset let in pol bo v zaporu prebil Ljubljančan Senad Muhamedagić, če bo postala pravnomočna sodba ljubljanskega okrožnega sodišča, ki je že drugič sodilo domnevnim preprodajalcem mamil. Hudodelska združba, v kateri je sodeloval Muhamedagić, se je ukvarjala s preprodajo velikih količin mamil. Za kako velike posle je šlo, priča glavni očitek iz obtožnice o tihotapljenju več sto kilogramov kokaina leta 2014, ki je nato končal v morju.V tem poslu naj bi sodeloval tudi Ljubljančan Nebojša Čubrilović, ki je bil kasneje, leta 2015 umorjen v Bosni in Hercegovini; na njegovo jadrnico naj bi v Braziliji naložili ...