Večer: Morilec Gašperja Tiča si je v zaporu vzel življenje

Stefan Cakić, obsojen na desetletno zaporno kazen zaradi umora igralca Gašperja Tiča, si je ponoči v zaporu na Dobu vzel življenje, poroča Večer. 26-letnik je sicer zaradi uboja igralca prestal že več kot 60 odstotkov zaporne kazni, imel pa je tudi že proste izhode.

Na pojasnila Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij na časniku še čakajo.

Cakić je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču sprva obsojen na osem let in šest mesecev zapora, ker je 18. junija 2017 v stanovanju na Trubarjevi cesti v Ljubljani ubil znanega igralca. Po pritožbi tožilstva mu je višje sodišče kazen zvišalo. Oktobra 2018 je bil pravnomočno obsojen na deset let zapora.

Kazen je prestajal v zaporu na Dobu, nazadnje že na polodprtem oddelku, kjer vlada milejši zaporniški režim.