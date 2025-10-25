Vedeževalec Blaž z domnevno prevaro ni imel nič

V nadaljevanju preberite:

Tožilstvo je v primeru domnevne prevare s čiščenjem črne magije, v katerem se je med osumljenimi znašel tudi znani vedeževalec Blaž Knez, zahtevalo uvedbo sodne preiskave, a le za eno osebo. V zadevo naj bi bila vpletena 37-letnica, katere premoženje je trenutno pod začasno plombo.

Julija je odjeknila novica, da naj bi mariborski kriminalisti preiskovali kaznivo dejanje v sostorilstvu, za katero je zagrožena kazen od enega do osem let zapora. Moški in ženska naj bi med julijem lani in februarjem letos med vedeževanjem spravila v zmoto oškodovanko, da jima je popolnoma zaupala in jima za izganjanje črne magije izročila večjo vsoto denarja in nakit.

V stik z njima naj bi stopila prek komercialne številke vedeževalskega podjetja, sledila naj bi osebna srečanja. Osumljena naj bi ji denar in nakit po ritualu izganjanja črne magije vrnila, a ji ga nista, jima je očitala ovadba.