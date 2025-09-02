Policija starejšega moškega z območja Velenja sumi krivolova

S celjske policijske uprave so sporočili, da so velenjski policisti prejeli prijavo o sumu krivolova na območju Velenja. Takoj so začeli zbirati informacije in identificirali so osumljenega. Gre za starejšega moškega z velenjskega območja, so navedli.

Konec prejšnjega tedna so pri moškem opravili hišno preiskavo ter našli in zasegli dvocevno lovsko puško cal. 20 z dvema vstavljenima nabojema. Izvor orožja, za katerega ni imel ustrezne listine, policija še preverja.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja krivolova ga bo policija kazensko ovadila, proti njemu bomo uvedli še prekrškovni postopek po zakonu o orožju.