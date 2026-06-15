Velik požar zajel nakupovalni center v Beogradu, gost dim viden po vsem mestu

V Novem Beogradu je danes zjutraj izbruhnil obsežen požar v nakupovalnem centru Enjub. Na kraj dogodka je kmalu po šesti uri zjutraj prispelo več deset gasilcev, ki se še vedno borijo z ognjenimi zublji in skušajo preprečiti širjenje požara na sosednje objekte.

Po poročanju srbskih medijev je v gašenju sodelovalo najmanj 40 gasilcev. Zaradi zahtevnosti intervencije so na pomoč prihajale dodatne enote z dvigali, saj se med gašenjem pojavljajo nova žarišča. Gasilci med drugim odstranjujejo pločevinasto streho objekta, da bi omejili širjenje ognja.

Nad Novim Beogradom se dviga gost črn dim, ki je viden iz številnih delov srbske prestolnice. Oblasti so prebivalce bližnjih stanovanjskih območij pozvale, naj zaprejo okna, promet v okoliških ulicah pa so začasno ustavili.

Po prvih informacijah v požaru ni bil nihče poškodovan, materialna škoda pa je velika. Po navedbah portala Blic so gasilci doslej uspeli rešiti približno polovico nakupovalnega centra.

Pred objektom so se medtem zbrali številni lastniki trgovin. Nekateri so v solzah spremljali gašenje, drugi pa so iz prostorov, ki jih ogenj še ni dosegel, skušali rešiti blago.

»Vse je zgorelo, to je pekel. Vse je bilo uničeno v nekaj trenutkih,« je za portal Blic dejal eden od lastnikov trgovin.

Vzrok požara za zdaj še ni znan. Preiskava bo stekla po končanem gašenju in ogledu požarišča.