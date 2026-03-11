Proti policistom poletel celo avtomobilski sedež

Najprej so vlomili v enega od nakupovalnih centrov v Krškem, in to skozi dvoja vrata, da so prišli do težkega sefa z denarjem in drugimi vrednimi predmeti. Ko so ga po stopnicah le nekako privlekli do nakladalne rampe, kjer so parkirali avto, sta jih pri nakladanju presenetila kriminalista.

Sledil je kar 18 kilometrov dolg vratolomni beg peterice, ki je v policiste med vožnjo metala vse, kar jim je prišlo pod roke. Celo zadnji sedež avtomobila je frčal po zraku, da bi ustavil može v modrem. Trojica obtoženih je pred dnevi sedla na zatožno klop krškega okrožnega sodišča, a očitkov niso priznali, dva pa se bosta o krivdi pred sodnico Cvetko Ogorevc Sotelšek izrekla danes.