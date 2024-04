Verbalni spor se je stopnjeval do uporabe orožja, umrl 58-letnik

Policija je predstavila več podrobnosti v zvezi z včerajšnjim streljanjem na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica, v katerem je umrl 58-letnik. Policija je bila o streljanju obveščena nekaj minut po 20. uri, na kraj pa so bili nemudoma napoteni policisti PP Slovenska Bistrica in PP Rače. Motiv za zdaj ni znan.

Ugotovili so, da se je najprej vnel verbalni spor med tremi polnoletnimi moškimi, starimi 50, 58 in 61 let, ki so se med druženjem sprli. Verbalni spor se je med 50- in 58-letnim moškim nato tako stopnjeval, da je bilo pri tem uporabljeno strelno orožje, je policija zapisala v sporočilu za javnost.

Na kraju je 58-letni moški zaradi strelnih ran umrl, medtem ko je bil 50-letnik hudo telesno poškodovan in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, tam so ga zdravniško oskrbeli in ni v smrtni nevarnosti.

Policijski inšpektor s PU Maribor Matej Harb je v izjavi danes pojasnil, da nekatere informacije kažejo na to, da bi lahko bil strelec tisti, ki je v dogodku umrl, potem ko je naposled strelno orožje usmeril v sebe. O tretjem moškem pa je Harb povedal, da je trenutno na prostosti, da kriminalisti okoliščine v zvezi z njim še preiskujejo, za zdaj pa ne velja za osumljenega.

Motiv še ni znan

Harb je povedal, da motiv za dogodek policistom še ni znan. »O tem zbirajo obvestila in iščejo dokaze,« je dodal.

Kriminalisti SKP PU Maribor še opravljajo ogled kraja. Po do zdaj zbranih obvestilih kaže, da gre za kaznivo dejanje poskusa umora po 116. členu KZ-1 ter poškodovanje s strelnim orožjem, vendar okoliščine, kot so pojasnili s policije, še dodatno preverjajo.

O dejanju sta bila obveščena preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Mariboru in okrožni državni tožilec z ODT Maribor.

Kot so pojasnili na policiji, udeleženci verbalnega spora, ki se je stopnjeval do streljanja, doslej niso bili predkaznovani, prav tako policiji niso bili poznani kot storilci kaznivih dejanj ali prekrškov s področja nasilja.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor nadaljujejo ogled in zbiranje obvestil s ciljem razjasnitve vseh okoliščin navedenega primera.

Na PU Maribor so letos do tega primera obravnavali eno kaznivo dejanje umora, lani pa tri, pri čemer je v enem primeru ostalo pri poskusu, v enem pa je šlo za kaznivo dejanje uboja.

Po poročanju spletne strani časnika Večer se je dogodek zgodil v Okoški Gori v občini Oplotnica.