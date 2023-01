Ves konec tedna so se vrstile smučarske nesreče

V teh dneh se vrstijo smučarske nesreče. Potem ko se je v soboto ob 10.54 sprožil plaz na severni strani Uršlje gore, v žlebu levo od Velike Šmohorice, na nadmorski višini 1600 metrov, ki je odnesel turnega smučarja, je bilo več nesreč tudi v nedeljo. Policisti opozarjajo na previdnost.

Plaz na Uršlji gori, ki se je sprožil zaradi obremenitve z lastno težo, je enega od štirih smučarjev odnesel približno 400 metrov po pobočju. Preostali trije so kolegu takoj priskočili na pomoč. Nekaj sreče je bilo tudi v tem, da ga plaz ni zasul v celoti. Koroški gorski reševalci so ranjenca oskrbeli, posadka vojaškega helikopterja pa ga je odpeljala v slovenjgraško bolnišnico. Po poročanju policistov se je 50-letnik, ki je uporabljal vso potrebno zaščitno opremo, hudo poškodoval.

Jeseniški policisti pa so bili v nedeljo okoli 12.50 obveščeni o nesreči turne smučarke s poškodbami. »Med turnim smučanjem z vrha Korenščice proti Pustemu Rovtu je padla in se poškodovala. Gorski reševalci so ji takoj ponudili prvo pomoč. Odpeljana je bila v zdravstveno ustanovo na nadaljnje zdravljenje. Policisti so dogodek ustrezno dokumentirali,« je poročal Janez Šuštar, vodja gorenjskega operativno-komunikacijskega centra. Kranjski policisti so bili istega dne okoli 13. ure obveščeni o smučarju, ki je izgubil ravnotežje in padel. »Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo,« je dodal. Ob 13.50 pa se je na območju Velikega Javornika, občina Jezersko, turni smučar izgubil. S pomočjo koordinat so ga gorski reševalci GRS Jezersko našli in pospremili v dolino, tam so ga prevzeli svojci, je poročal republiški center za obveščanje.

Tudi mariborski policisti so poročali o dveh hudih nesrečah. »Na smučišču na območju PP Slovenska Bistrica se je v nedeljo popoldne poškodoval 59-letni smučar. Ko je zavil, je padel in se huje poškodoval. Obveščeni smo bili tudi o poškodovani mladoletni osebi med sankanjem po zasebnem zemljišču. Ko se je s še eno osebo peljala s sankami, ji na prelomu klanca ni uspelo zavreti, pri čemer sta obe padli, mladoletnica pa se je huje poškodovala,« je nesreči opisala Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica Policijske uprave Maribor.

Smučar, ki ga je zasul plaz, je bil huje poškodovan. FOTO: GRZS

Tudi ob 10.17 se je v naselju Jurovski Dol, občina Sveti Jurij ob Ščavnici, pri sankanju nekdo poškodoval. Zaradi nedostopnosti terena so bili aktivirani gasilci PGD Sveti Jurij, ti so poškodovano osebo prenesli do reševalnega vozila, to pa jo je prepeljalo v UKC Maribor.

Smučanje prinaša določeno tveganje

»Naj bodo dnevi, namenjeni sprostitvi, zabavi in športu, res prijetni. Skrb za varnost na smučišču mora biti zato na prvem mestu. Za red in sožitje na njem smo odgovorni vsi. Smučanje bo lahko veselo in varno le, če bomo uporabniki dovolj ozaveščeni, obzirni do drugih, previdni in odgovorni. Poznati moramo mednarodno veljavna pravila vedenja in jih dosledno upoštevati,« opozarjajo na policiji.

Poleg užitka prinaša smučanje tudi določeno tveganje. »Veliko povečanje števila obiskovalcev na smučiščih, novi načini in tehnike smučanja in drsenja na snegu pa tudi novi pripomočki, dodatna oprema, slaba ozaveščenost, predrznost in neprevidnost številnih uporabnikov belih strmin so privedli do povečanja števila poškodb,« opozarjajo.

Da bi bila smuka varna, moramo prilagoditi hitrost in način smučanja svojim izkušnjam, telesni pripravljenosti, snežni podlagi, lastnosti in zasedenosti smučišča ter vremenskim razmeram. »Posebno pozorni bodimo na otroke in smučarje ali deskarje novince, smučajmo pa le na označenih in urejenih progah. Kdor ne smuča, naj za hojo uporablja le rob smučišča,« so dodali.

Zaščitna čelada je obvezna za otroke, mlajše od 14 let, priporočljiva pa tudi za odrasle. Seveda je smučanje pod vplivom alkohola ali mamil skrajno neodgovorno in nevarno za lastno življenje in življenje drugih na smučišču. Vendar na snegu ne grozi le nevarnost poškodb. »Pazimo na svojo smučarsko opremo oziroma je ne odlagajmo tako, da bi ostala brez nadzora, ter na druge vredne predmete, ki jih imamo s sabo,« še dodajo na policiji.