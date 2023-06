Vidnega člana zloglasne 'ndranghete ni več v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

V okviru mednarodne pravne pomoči in na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo, ki ga je zanj izdala Italija, so italijanskim varnostnim organom izročili 35-letnega italijanskega državljana, ki so ga novogoriški kriminalisti in njihovi kolegi iz Generalne policijske uprave 3. maja v zgodnjih jutranjih urah prijeli v novogoriškem hotelu Perla.

Aretacija je bila del skupne operacije proti italijanski mafiji 'ndrangheta, ki sta jo v osmih evropskih državah usklajevala Europol (evropski policijski urad) in Eurojust (urad za evropsko pravosodno sodelovanje), slovenski kriminalisti pa so tesno sodelovali z italijanskimi varnostnimi organi. V operaciji so poleg Slovenije sodelovale še Belgija, Nemčija, Italija, Francija, Portugalska, Španija in Romunija. Skupno so po podatkih Europola izvedli 150 preiskav ter pridržali 132 ljudi, večino v Italiji, številne pa tudi v Nemčiji. V racijah je sodelovalo najmanj 2770 policistov.