Vidni člani NSi dosegli preložitev obravnave na sodišču

Okrajno sodišče v Ljubljani je preložilo predobravnavni narok za štiri vidne predstavnike NSi v zadevi Knovs, Janeza Žaklja, Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca in Jožefa Horvata, sklican za četrtek. Preložitev sta zahtevala dva zagovornika zaradi priprave, narok pa je zdaj predviden za 22. december, je za STA dejal Toninov odvetnik Blaž Kovačič Mlinar.

Specializirano državno tožilstvo štirim vidnim predstavnikom NSi očita zlorabo položaja, ki naj bi jo kot poslanci zagrešili v prejšnjem mandatu državnega zbora, ko je komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), katere člani so bili, opravila nenapovedan nadzor na policiji.

Obtožni predlog po pisanju medijev vsem štirim očita, da so zlorabili položaj s tem, ko je Knovs novembra 2023 na policiji preverjal, ali policija prisluškuje 15 telefonskim številkam. Med njimi so bile tudi telefonske številke nekaterih vidnih članov NSi, med drugim tedanjega prvega moža uprave Darsa Valentina Hajdinjaka.

Nadzor na policiji so opravili Žakelj, Tonin, Teodor Uranič (Gibanje Svoboda) in Predrag Baković (SD). Po končanem nadzoru naj bi Žakelj in Tonin nekaterim imetnikom telefonskih številk, med njimi Hajdinjaku in Vrtovcu, sporočila, da jim policija ne prisluškuje. Vrtovec in Horvat na nadzoru sicer nista bila, a naj bi kot člana Knovsa sodelovala pri odločitvi o nadzoru, zato je tožilstvo obtožni predlog vložilo tudi zoper njiju.

Vsi štirje vztrajajo, da je bil nadzor na policiji zakonit, kar naj bi se po njihovem prepričanju pokazalo tudi na sodišču. Vse skupaj pripisujejo političnemu pregonu. Tonin, ki je danes evropski poslanec, se je v postopku skliceval na poslansko imuniteto, a mu je Evropski parlament ni priznal.

O preložitvi zadeve je danes prvi poročal N1.