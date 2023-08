Vinjen je zapeljal v štiri pešce

Le slabih 300 metrov pred svojim domom je 51-letni Blaž Končar 28. januarja, pet minut pred eno uro zjutraj, povzročil nesrečo, v kateri so se poškodovali štirje mladi fantje. Ti so v koloni hodili po bankini od Litije proti Kresnicam, ko je Končar zapeljal z opel astro čez sredino vozišča in naravnost vanje v bližini naslova Spodnji Hotič 26. Trije so se pri tem lažje poškodovali, eden pa hudo. Ta je med drugim utrpel zvin in nateg vratne hrbtenice.

»Žal mi je, da se je to zgodilo. Fantom se še enkrat opravičujem,« je pred ljubljansko okrožno sodnico Urško Čebela dejal Končar, ki pri priznanju krivde, da je tistega dne zagrešil kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu, ni prav nič omahoval: »Nimam česa tajiti. Kar se je zgodilo, se je zgodilo. Priznam krivdo.«

Pri vsem najbolj bode v oči, da je 51-letnik, ki ima prazen tako kazenski kot prekrškovni list, vozil pod močnim vplivom alkohola, in sicer z 2,2 promila. Še istega dne so mu vzeli vozniško dovoljenje. »Sodišče prosim za nižjo kazen, sploh v delu, ki se nanaša na prepoved vožnje vozila, saj avto potrebujem za opravljanje svoje dejavnosti,« je v sklepni besedi nagovoril sodnico.

Prej je že sprejel ponudbo tožilstva, da ob priznanju krivde s sodišča odkoraka s 14-mesečno zaporno kaznijo, ki jo lahko odsluži z delom v splošno korist. Poleg tega dobi še stransko kazen, prav tako 14-mesečno prepoved vožnje avtomobila, pri čemer se mu všteje čas, ko mu je bilo vozniško dovoljenje že odvzeto.

Da je prav takšna kazen, kot jo je predlagalo tožilstvo, povsem primerna in pravična, se je na koncu strinjala sodnica. Menila je, da je povsem v okviru sodne prakse. Najvišja možna kazen, ki bi ga lahko doletela, je namreč pet let zapora.

Glede na družinske in službene obveznosti in najmanjši vpliv na zasebno življenje pa mu je določila najdaljši možni rok treh let, v katerem lahko delo v splošno korist opravi. Da bo odslužil en dan zapora, bo moral opraviti dve uri družbenokoristnega dela.

Oškodovance, tudi tistega s hudimi telesnimi poškodbami, ki je v tem postopku vložil 7520 evrov vreden premoženjskopravni zahtevek, pa je sodnica napotila na pravdo.