Vinjen zapeljal v zbiralnik vode, policisti ga niso mogli prebuditi

FOTO: PU Murska Sobota

Murskosoboški policisti poročajo o vinjenem vozniku, za katerega bi se dan pred božičem lahko mnogo slabše končal. 24. decembra jih je nekaj po 15. uri je občan obvestil, da je v Radencih pri trgovskem centru voznik osebnega avtomobila zapeljal naravnost v zbiralnik vode. Vozilo je v celoti pristalo v vodi.Pri rešitvi iz vozila in vode mu je moral pomagati občan, že pred prihodom policistov na kraj dogodka pa so ga odpeljali. Vozilo so iz vode potegnili gasilci.Kot je še zapisalaiz PU Murska Sobota, so zatem z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče voznika izsledili doma, kjer je zaradi močne vinjenosti spal in se ga sprva ni dalo niti zbuditi ter opraviti preizkusa alkoholiziranosti.Ko so ga le uspeli prebuditi, je ta preizkus odklonil. Odklonil je tudi strokovni pregled v ZD Gornja Radgona. Zoper njega so podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.