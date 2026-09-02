Vinska kraljica z možem švercala migrante, takšna je njuna kazen

Nekdanja vinska kraljica in kandidatka SD na evropskih volitvah leta 2004 Lidija Mavretič in njen mož Marko Hranilović sta v hudodelski združbi 26. julija 2019 zagrešila kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države oziroma pogovorno rečeno, tihotapila sta migrante. Ko so ju policisti tistega dne zalotili pri Sodražici, je Mavretičeva v svojem mercedes-benzu CLA prevažala tri državljane Pakistana, njen mož pa v svoji opel insignii štiri njihove sorojake. 5400 evrov stranske denarne kazni sta dobila. Tričlanski sodni senat pod vodstvom Ane Klampfer Binder ne dvomi, da sta bila z migranti namenjena v notranjost države. Ter da je bilo vse skupaj storjeno v dogovoru s Pakistancem Kakajem Alijem, ki je v Sloveniji enoletno zaporno kazen v tej zadevi prestal že pred ...