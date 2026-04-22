Na Viru pri Domžalah zaradi posledic prometne nesreče umrla kolesarka

Zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila v nedeljo na Viru pri Domžalah, je umrla kolesarka. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so v nedeljo obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila v križišču Virske ceste in Tkalske ulice na Viru pri Domžalah. V nesreči sta bila udeležena kolesarka in voznik osebnega avtomobila. Kolesarka se je v prometni nesreči hudo poškodovala, v torek pa so bili policisti obveščeni, da je zaradi poškodb umrla.