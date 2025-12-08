Visoki valovi na otoku Tenerife terjali štiri življenja

Na zahodni obali španskega otoka Tenerife so visoki valovi v nedeljo v morje odnesli več ljudi. Nesreča je po najnovejših podatkih zahtevala štiri smrtne žrtve, eno osebo pa še pogrešajo, poroča španska radiotelevizija RTVE.

Oblasti so sprva sporočile, da sta med potrjenimi žrtvami dva moška in ena ženska, ki so jih odnesli valovi. Kasneje je danes v bolnišnici umrla še ženska, ki je med nesrečo na klifih Los Gigantes, ki so priljubljena destinacija za številne turiste na otoku, doživela srčni zastoj, a so jo reševalci oživili.

Po poročanju medijev je več oseb, ki so jih odnesli valovi, uspelo samostojno priplavati do obale. En huje poškodovani je še na zdravljenju v bolnišnici. Eno osebo še pogrešajo. Po navedbah RTVE naj bi šlo za soprogo omenjenega huje poškodovanega moškega. Reševalci jo iščejo tako po morju kot iz zraka.

Nesreča se je na otoku Tenerife, enem izmed Kanarskih otokov, zgodila skoraj mesec dni po tem, ko so 8. novembra visoki valovi tam odnesli v morje več oseb, med njimi tudi številne turiste. Tedaj so v več ločenih incidentih umrli trije ljudje, 15 pa je bilo poškodovanih.

Moč Atlantskega oceana

Ponavljajoči se smrtni primeri so sprožili pozive k strožjim ukrepom za zaščito turistov, ki se ne zavedajo moči Atlantskega oceana. Predsednik združenja za pomorsko varnost Sebastián Quintana je smrti povezal s »pomanjkanjem pravega razumevanja« lokalnih morskih razmer med turisti. Trdi, da bi morali hoteli storiti več, da bi goste opozorili na nevarnosti, in pozval k boljši signalizaciji.