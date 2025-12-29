Visoke kazni za kršitve javnega reda in miru

Novosti v letu 2026: zakon o varstvu javnega reda in miru ostro nad fizično in verbalno nasilje ter vsiljivo beračenje, ureja tudi vadbo inštrumentov doma.

Minuli teden je državni zbor sprejel nov zakon o varstvu javnega reda in miru (JRM), ki odgovarja na nekatere sodobne kršitve, s katerimi se srečujejo policija in redarstva po Sloveniji. Star zakon je težave v praksi povzročal že zato, ker so bile globe za prekrške določene v slovenskih tolarjih, so opozarjali predlagatelji. Ob številnih ukrepih za zagotavljanje JRM so širša pooblastila dobili tudi redarji. Zakon ob splošnem zvišanju glob za kršitev nekatere težave obravnava precizno, predvsem beračenje in zbiranje prostovoljnih prispevkov; tudi za fizične osebe bo dovoljenje za to izdala upravna enota, ki bo določila namen, dolžino in način zbiranja prispevkov. Nova kazen za kršitev zbiranja prostovoljnih prispevkov (200–500 evrov) naraste, če je ta storjena na vsiljiv ali žaljiv način ...