Policistu pogojna kazen zaradi udarca 21-letnika, ki ni nikogar ogrožal

Boštjan Pfeifer, policist s stalnim prebivališčem v Celju, zaposlen na koprski policijski postaji vodnikov službenih psov, je bil včeraj na okrajnem sodišču v Kopru pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic. Sedeminštiridesetletni policist je udaril 21-letnega Koprčana Dominika B., čeprav se ta ni upiral in je imel roke vklenjene. Policist je bil napoten na intervencijo zaradi kršitve javnega reda in miru. S tožilstvom je podpisal sporazum o priznanju krivde. Obsojen na tri mesece zapora z enoletno preizkusno dobo. Policisti so v obvestilu za javnost, s katerim sicer redno obveščajo o odmevnejših dogodkih, o kršitvi javnega reda in miru poročali, nasilno ravnanje svojega kolega pa so v obvestilu zamolčali ...