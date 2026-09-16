Vlak trčil v avtomobil

V Dolenji vasi v občini Ribnica sta okoli poldneva trčila potniški vlak in osebno vozilo. Odzvali so se tako policisti kot gasilci bližnjih prostovoljnih društev, ob prihodu slednjih pa so potniki že zapustili vlak. Kot so za STA potrdili na Policijski upravi Ljubljana, v nesreči ni bil nihče poškodovan.

Po do sedaj znanih podatkih policije je do prometne nesreče prišlo, ko je voznik osebnega vozila prečkal nezavarovan prehod čez železniško progo v trenutku, ko je po tirih pripeljal vlak in trčil v prednji del vozila. Policisti sicer nadaljujejo z zbiranjem obvestil, so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Gasilci bližnjih prostovoljnih gasilskih društev so zavarovali kraj dogodka ter nevtralizirali iztekle tekočine, so zapisali v dnevnem biltenu centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.