Voznica spregledala vlak, avtomobil odbilo v potok

Danes zjutraj okrog sedmih se je zgodila prometna nesreča na železniškem prehodu lokalne ceste Mokronog–Gorenje Jesenice. Tridesetletna voznica je očitno spregledala prihajajoči potniški vlak, ki je peljal iz smeri Sevnice, in je na prehod, ki je zavarovan samo z Andrejevim križem, zapeljala v trenutku, ko je vlak prav tako pripeljal do prehoda.



Vlak je trčil v avtomobil voznice in ga odbil v bližnji potok. Reševalcem in policistom so zato morali pri reševanju voznice iz razbitine pomagati tudi gasilci iz Sevnice in Trebnjega. Reševalci so voznico najprej oskrbeli na kraju nesreče, nato pa so jo na nadaljnje zdravljenje odpeljali v novomeško bolnišnico.



Kakšne poškodbe ima, iz bolnišnice še niso sporočili. Voznica je bila v avtu sama. Strojevodja, sprevodnika in potniki v vlaku niso bili poškodovani, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.