Vlamljali so v hiše

Potem ko so konec lanskega leta na območjih policijskih postaj Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Laško policisti preiskovali več vlomov v stanovanjske hiše, so storilcem prišli na sled. Osumljenci prihajajo iz Dolenjske, z območja Novega mesta. Ob tem so policisti odkrili precej ukradenih predmetov.

»Ker so se vlomi kljub prijetju skupine osumljencev nadaljevali, smo v začetku decembra na PU Celje ustanovili delovno skupino, ki se pretežno ukvarja s preprečevanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, predvsem vlomov v stanovanjske hiše in drznih tatvin,« smo izvedeli.

Policisti delovne skupine so konec januarja obravnavali vloma v hiši na območju Šmarja pri Jelšah in februarja vloma na območju Šentjurja in Šmarja pri Jelšah, kjer so odnesli več kosov zlatega nakita in gotovino. S pomočjo občanov, ki so bili pozorni na neznane ljudi in predvsem na vozila, s katerimi so se ti pripeljali v zaselke, so uspešno identificirali storilce, ki so uporabljali vozili renault megane črne barve in seat leon sive barve z zatemnjenimi stekli.

Prejšnji teden so v naseljih v okolici Šentjerneja opravili tri hišne preiskave in prijeli trojico. V hišnih preiskavah so našli in zasegli več različnega nakita, dve ročni uri, dve manjši harmoniki frajtonarici in več nabojev za pištolo. Zaseženi predmeti izvirajo iz kaznivih dejanj. Za vse prijete je preiskovalni sodnik odredil pripor. Občanom se zahvaljujejo za koristne informacije.