Vlomil v gostilno, ukradel denar, izpraznil steklenice in zaspal

Zaposleno v gostinskem lokalu v Dobji vasi je v ponedeljek zjutraj ob prihodu v službo pričakal speči vlomilec, poročajo s Policijske uprave Celje. Mlajši moški je v nočnih urah skozi pritlično okno vlomil v lokal, iz denarnice ukradel menjalni denar in si na okno pripravil steklenice pijače. Nekaj steklenic je izpraznil že v lokalu in tam zaspal do prihoda zaposlene. Mladeniča bodo zaradi vloma v gostinski lokal kazensko ovadili.

V Trnovljah je v ponedeljek neznani storilec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel nekaj gotovine.

Na območju Velenja je neznani storilec ukradel okoli 30 metrov panelne ograje.

V Šempetru v Savinjski dolini se je v ponedeljek poškodovala 62-letna ženska, ko je v prešo za baliranje polagala hmelj in z roko segla v delovno območje stroja. Pri tem se je huje poškodovala. S helikopterjem so jo odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostala na zdravljenju.

V operativno-komunikacijskem centru celjske policije so v zadnjih 24 urah prejeli 306 klicev občanov, 75 je bilo interventnih.

16 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, eden s področja mejnih zadev in tujcev, 35 s področja prometne varnosti in 18 s področja javnega reda in miru.

Dvema voznikoma, ki sta vozila brez vozniških dovoljenj, so policisti zasegli vozili. Eden od njiju je vozil še krepko pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal, da je imel 1,7 promila alkohola v krvi.

V ponedeljek so obravnavali dve prometni nesreči z lažjimi poškodbami in devet prometnih nesreč z materialno škodo.