Vlomilci kljub kameram niso skrivali obrazov

Na zatožni klopi ljubljanskega okrožnega sodišča je tatinska četverica. Danes 30-letni Darvin in dve leti mlajši Domen Slapšak, pa 28-letna Cvetko Grm in Zdravko Hudorovič se zagovarjajo, ker naj bi leta 2014 vlomili v zaprte garderobne omarice na ljubljanski železniški postaji.

Mojstrsko, kot se je izrazil eden od nekdanjih varnostnikov osrednje stavbe na ljubljanski železniški postaji, so se storilci lotili vloma. Kasete z denarjem, ki so bile vgrajene v avtomatske omarice in v katere se je od potnikov, ki so hoteli spraviti vanje osebne stvari, natekal drobiž, so tako elegantno spravili na prvotno mesto, da takratni varnostnik sprva sploh ni opazil, da je kaj narobe.