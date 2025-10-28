Vložena obtožnica proti varnostnikom zaradi brutalnega pretepa Slovenca v Poreču

Občinsko državno odvetništvo v Pazinu je na tamkajšnje občinsko sodišče vložilo obtožnico zoper šest varnostnikov, ki so 25. julija pred klubom v Poreču brutalno pretepli 19-letnika z Vrhnike in ga hudo poškodovali.

Obtožnica je vložena zoper šest hrvaških državljanov (rojenih v letih 1996, 1985, 1978, 2004, 1998 in 2001) zaradi kaznivega dejanja hude telesne poškodbe po 118. členu 1. odstavka kazenskega zakonika.

Po obtožnici so v noči na 25. julij 2025 pred nočnim klubom Saints & Sinner v Poreču skupaj in z namenom povzročitve hude telesne poškodbe 19-letnega državljana Slovenije večkrat udarili po telesu in glavi z rokami in nogami.

Mladenič je padel na tla in izgubil zavest, napadalci pa so ga odnesli v bližnjo ulico in ga pustili tam, poročajo hrvaški mediji.

Na zahtevo tožilstva je Občinsko sodišče v Pazinu podaljšalo pripor trem obdolžencem (letnikom 1996, 1985 in 1978) zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja, medtem ko sta bila dva mlajša (letnika 2004 in 2001) iz istega vzroka zadržana v hišnem priporu.

Pisali smo že, da je 19-letni mladenič z Vrhnike, ki je dan pred brutalnim pretepom delal kot študent pri NK Olimpija, kjer pomaga pri organizaciji tekem, tistega dne s prijatelji odpotoval v Poreč, da bi si ogledal nastop bosanskega glasbenega dua Jala Brat & Buba Corelli v nočnem klubu Saint & Sinner. A namesto zabavnega večera se je noč zanj končala v bolniški postelji.

Zaradi brutalnega pretepa je utrpel hude telesne poškodbe, zaradi katerih je bil sprejet najprej v puljsko bolnišnico in nato v ljubljanski klinični center.