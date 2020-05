Vložena obtožnica v zadevi Teš 6

Specializirano državno tožilstvo je na celjsko okrožno sodišče vložilo obtožnico v zadevi Teš 6 proti dvanajstim slovenskim in tujim fizičnim osebam ter proti eni slovenski in eni tuji pravni osebi zaradi skupno 24 kaznivih dejanj. Sodišče je odredilo prevod, nato pa bo sledilo vročanje. Zaradi obsežnosti zadeve bo reševanje primera terjalo precej časa.Obtožnica se nanaša na kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja ter pomoči k navedenima kaznivima dejanjema.Zadeva se nanaša na več kot 250 milijonov evrov vredno odškodovanje pri gradnji šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš). Njegova cena je po prvotnih načrtih znašala 650 milijonov evrov, a se je projekt v poznejših letih zaradi slabega vodenja podražil na končnih 1,41 milijarde evrov.Tožilstvo je po neuradnih podatkih obtožnico vložilo zoper nekdanjega direktorja Teša, vodjo projekta Teš 6, lobistain njegovo podjetje Sol Intercontinental, direktorja podjetja CEE, zaposlene iz Tešain, vodjo prodaje elektrarn v družbi Alstom Power, nekdanjega izvršnega direktorja Alstoma, finančnega strokovnjakater davčnega svetovalca. Obtoženo je tudi francosko podjetje Alstom Power.»Gre za izjemno obsežno zadevo, saj ima obtožnica 1332 strani, tožilstvo pa je k obtožnici priložilo še 45 prilog. Celoten spis (brez zdaj vloženih prilog) tako obsega več kot 70.000 listov, večina je tiskanih obojestransko, torej je dejansko število strani še enkrat večje,« je danes sporočila predsednica Okrožnega sodišča v CeljuSodišče je odredilo prevod obtožnice v nemški in francoski jezik, temu bo sledilo vročanje obtožnice s pravnim poukom o pravici do vložitve ugovora proti obtožnici. »Čeprav smo se na sodišču obravnavanja te obsežne in zahtevne zadeve lotili takoj, z vso resnostjo in po svojih najboljših zmožnostih, pa je že zdaj mogoče napovedati, da bo reševanje tega primera zagotovo terjalo določen čas,« je še navedla.Postopek v zadevi Teš 6 poteka že več let, zaradi česar je na sodišče letelo precej kritik. Nekdanji pravosodni ministerje zahteval tudi poročilo celjskega višjega sodišča , ki je ugotovilo, da je za zamude pri preiskavi v zadevi Teš odgovorno sodišče, in ne policija ali tožilstvo.Kriminalisti so v tej zadevi konec leta 2010 začeli zbirati obvestila, prve hišne preiskave so opravili junija 2012. Po dobrih dveh letih, oktobra 2014, so na specializirano državno tožilstvo vložili ovadbo. Že mesec dni pozneje je tožilstvo na Okrožno sodišče v Celju vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti desetim osumljencem z nekdanjim direktorjem Teša Urošem Rotnikom na čelu. Tam pa se je začelo zapletati, saj je sodišče za sklep o uvedbi preiskave potrebovalo 27 mesecev.Okrožno sodišče v Celju je konec junija lani končalo preiskavo domnevnih nepravilnosti pri šestem bloku Teša in obširno gradivo dostavilo Specializiranemu državnemu tožilstvu v Ljubljani. Na tožilstvu so se nato lotili priprave obtožnice, instrukcijski rok za njeno pripravo pa so večkrat podaljšali.