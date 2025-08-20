  • Delo d.o.o.
    Črna kronika

    Na obletnico tragedije vložili tožbo zoper svojce pokojnega delavca

    Tri leta po hudi tragediji v kočevskem podjetju Melamin so v teku različni odškodninski postopki.
    Tragedija je pred dobrimi tremi leti pretresla Slovenijo. FOTO: Dejan Javornik
    Tragedija je pred dobrimi tremi leti pretresla Slovenijo. FOTO: Dejan Javornik
    Tomica Šuljić
    20. 8. 2025 | 17:28
    20. 8. 2025 | 17:40
    4:30
    V kočevskem podjetju Melamin so imeli minuli teden znova delovno nezgodo pri servisnem posegu; poškodovani delavec je pristal v ljubljanskem UKC. »Takoj po dogodku sta stekla uradna postopka policije in Inšpektorata RS za delo, s katerima v celoti sodelujemo,« so zapisali po nesreči.

    Marsikomu – še posebej na Kočevskem – pa je v spominu ostala strašna eksplozija v tovarni Melamin maja 2022. V nesreči in zaradi posledic je umrlo kar sedem ljudi, njihovi svojci in bližnji pa se še danes ubadajo s težavami in postopki, v katerih so umrli njihovi najdražji.

    V nesreči v podjetju Melamin je umrlo kar sedem ljudi.

    Svojci pokojnih menijo, da podjetje ni poskrbelo za varnost.

    V Melaminu ne komentirajo tožbe zoper svojce pokojnika.

    Z ljubljanskega okrožnega sodišča so nam glede zahteve za preiskavo zoper osumljene odgovorili, da o njej še niso odločili. Kot pojasnjujejo, gre za obsežno in vsebinsko zahtevno zadevo, kjer je med drugim predlagano zaslišanje 60 prič.

    »Prav na dan, ko so minila tri leta od delovne nesreče v Melaminu, d. d., v Kočevju, je Melamin vložil tožbo zoper starše in zunajzakonsko partnerico pokojnega Maria Južniča, zaposlenega pri Melaminu, ki je v eksploziji izgubil življenje,« pa so nam danes pojasnili v odvetniški pisarni Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, v kateri zastopajo stranke v več postopkih proti Melaminu. Ta od svojcev zahteva plačilo 60.000 evrov. »Vzrok je, da naj bi bil Mario Južnič odgovoren za eksplozijo, kar nikakor ni res,« so navedli v odvetniški pisarni.

    Niso poskrbeli za varstvo in zdravje delavcev?

    Kot opozarjajo, se je delovna nesreča zgodila iz vzrokov, ki so jih v odvetniški pisarni že prej pripisali kočevskemu podjetju: »Melamin ni poskrbel za ustrezne ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja delavcev na pretakališču, predvsem za zagotavljanje vhodne kontrole in ustrezen postopek prepoznavanja kemikalij, ni pripravil ustreznih delovnih navodil za ravnanje s tovrstnimi kemikalijami.« Melamin z zunanjimi izvajalci domnevno ni sklenil sporazuma za zagotavljanje ukrepov za varstvo in zdravje pri delu.

    image_alt
    »Z eksplozijo je epiklorhidrin v nekaj sekundah povsem zgorel«

    V poročilu ministrstva za okolje, podnebje in energijo o analizi izpusta nevarnih snovi, ki je povzročila smrtonosno eksplozijo, je kar 75 priporočil podjetju za preprečevanje podobnih nesreč v prihodnje: »K varnostni kulturi ne prispevajo izjave vodstva o zavezanosti varnemu obratovanju na deklarativni ravni, ki niso podprte z ustrezno organizacijo in usposobljenostjo zaposlenih, ki zagotavljata varno obratovanje. Ni dovolj, da so delovna navodila zapisana, treba jih je preverjati in zagotavljati, da jih zaposleni v praksi pravilno tudi izvajajo.«

    Tožba namesto odgovora na tožbo

    Po smrti nesrečnega Maria Južniča so njegovi starši, zunajzakonska partnerica in brat po svojih pooblaščencih s tožbo od Melamina zahtevali plačilo odškodnine zaradi smrti bližnjega. Pisarna Odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji kategorično trdi: »Melamin, d. d., je v celoti odgovoren za nastanek delovne nesreče, ki se je zgodila 12. maja 2022.« Melamin po navedbah odvetnikov na odškodninski zahtevek in predlog za sporazumno rešitev ni odgovoril: »Namesto tega je Melamin, d. d., zoper starše in zunajzakonsko partnerico pokojnega Maria Južniča vložil tožbo za plačilo 60.000 evrov s pripadki.«

    To naj bi bil po neuradnih informacijah velik šok za varovance. Iz Melamina so zgolj skopo potrdili tožbo zoper starše in partnerico svojega nekdanjega zaposlenega, ki je umrl na delovnem mestu: »Zaradi spoštovanja do vseh vpletenih in občutljivosti okoliščin, povezanih s pravnim postopkom, do njegovega zaključka zadeve ne komentiramo.«

    Novice  |  Svet
    ICC

    ZDA z novimi sankcijami nad uslužbence Mednarodnega kazenskega sodišča

    Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sodišče označil za grožnjo nacionalni varnosti, ker je nameravalo preiskati izraelske vojne zločine.
    20. 8. 2025 | 18:07
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Melamin

    Na obletnico tragedije vložili tožbo zoper svojce pokojnega delavca

    Tri leta po hudi tragediji v kočevskem podjetju Melamin so v teku različni odškodninski postopki.
    Tomica Šuljić 20. 8. 2025 | 17:28
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Predobravnavni naroki

    Še dvojica zanikala krivdo za umor Zovka, Cezar se bo izrekel jutri

    Osman Koštić in Vili Sušnik naj bi Satku Zovku sledila pred umorom na ljubljanskem Brdu.
    Aleksander Brudar 20. 8. 2025 | 17:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Tudi na divjem otoku srce hitreje bije zaradi snega

    Sofia Goggia, italijanska smučarska šampionka in velika tekmica naše Ilke Štuhec, se zelo veseli prihajajoče zime in OI v domovini.
    20. 8. 2025 | 16:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump stopnjuje napad na Smithsonian: Opisujejo le, kako slabo je bilo suženjstvo

    Trumpova administracija je pretekli teden odredila preiskavo osmih Smithsonianovih muzejev, saj na razstavah domnevno spodkopavajo ameriške vrednote.
    20. 8. 2025 | 16:27
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Predobravnavni naroki

    Še dvojica zanikala krivdo za umor Zovka, Cezar se bo izrekel jutri

    Osman Koštić in Vili Sušnik naj bi Satku Zovku sledila pred umorom na ljubljanskem Brdu.
    Aleksander Brudar 20. 8. 2025 | 17:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Tudi na divjem otoku srce hitreje bije zaradi snega

    Sofia Goggia, italijanska smučarska šampionka in velika tekmica naše Ilke Štuhec, se zelo veseli prihajajoče zime in OI v domovini.
    20. 8. 2025 | 16:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump stopnjuje napad na Smithsonian: Opisujejo le, kako slabo je bilo suženjstvo

    Trumpova administracija je pretekli teden odredila preiskavo osmih Smithsonianovih muzejev, saj na razstavah domnevno spodkopavajo ameriške vrednote.
    20. 8. 2025 | 16:27
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več

