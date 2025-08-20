Na obletnico tragedije vložili tožbo zoper svojce pokojnega delavca

V kočevskem podjetju Melamin so imeli minuli teden znova delovno nezgodo pri servisnem posegu; poškodovani delavec je pristal v ljubljanskem UKC. »Takoj po dogodku sta stekla uradna postopka policije in Inšpektorata RS za delo, s katerima v celoti sodelujemo,« so zapisali po nesreči.

Marsikomu – še posebej na Kočevskem – pa je v spominu ostala strašna eksplozija v tovarni Melamin maja 2022. V nesreči in zaradi posledic je umrlo kar sedem ljudi, njihovi svojci in bližnji pa se še danes ubadajo s težavami in postopki, v katerih so umrli njihovi najdražji.

V nesreči v podjetju Melamin je umrlo kar sedem ljudi. Svojci pokojnih menijo, da podjetje ni poskrbelo za varnost. V Melaminu ne komentirajo tožbe zoper svojce pokojnika.

Z ljubljanskega okrožnega sodišča so nam glede zahteve za preiskavo zoper osumljene odgovorili, da o njej še niso odločili. Kot pojasnjujejo, gre za obsežno in vsebinsko zahtevno zadevo, kjer je med drugim predlagano zaslišanje 60 prič.

»Prav na dan, ko so minila tri leta od delovne nesreče v Melaminu, d. d., v Kočevju, je Melamin vložil tožbo zoper starše in zunajzakonsko partnerico pokojnega Maria Južniča, zaposlenega pri Melaminu, ki je v eksploziji izgubil življenje,« pa so nam danes pojasnili v odvetniški pisarni Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, v kateri zastopajo stranke v več postopkih proti Melaminu. Ta od svojcev zahteva plačilo 60.000 evrov. »Vzrok je, da naj bi bil Mario Južnič odgovoren za eksplozijo, kar nikakor ni res,« so navedli v odvetniški pisarni.

Niso poskrbeli za varstvo in zdravje delavcev?

Kot opozarjajo, se je delovna nesreča zgodila iz vzrokov, ki so jih v odvetniški pisarni že prej pripisali kočevskemu podjetju: »Melamin ni poskrbel za ustrezne ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja delavcev na pretakališču, predvsem za zagotavljanje vhodne kontrole in ustrezen postopek prepoznavanja kemikalij, ni pripravil ustreznih delovnih navodil za ravnanje s tovrstnimi kemikalijami.« Melamin z zunanjimi izvajalci domnevno ni sklenil sporazuma za zagotavljanje ukrepov za varstvo in zdravje pri delu.

V poročilu ministrstva za okolje, podnebje in energijo o analizi izpusta nevarnih snovi, ki je povzročila smrtonosno eksplozijo, je kar 75 priporočil podjetju za preprečevanje podobnih nesreč v prihodnje: »K varnostni kulturi ne prispevajo izjave vodstva o zavezanosti varnemu obratovanju na deklarativni ravni, ki niso podprte z ustrezno organizacijo in usposobljenostjo zaposlenih, ki zagotavljata varno obratovanje. Ni dovolj, da so delovna navodila zapisana, treba jih je preverjati in zagotavljati, da jih zaposleni v praksi pravilno tudi izvajajo.«

Tožba namesto odgovora na tožbo

Po smrti nesrečnega Maria Južniča so njegovi starši, zunajzakonska partnerica in brat po svojih pooblaščencih s tožbo od Melamina zahtevali plačilo odškodnine zaradi smrti bližnjega. Pisarna Odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji kategorično trdi: »Melamin, d. d., je v celoti odgovoren za nastanek delovne nesreče, ki se je zgodila 12. maja 2022.« Melamin po navedbah odvetnikov na odškodninski zahtevek in predlog za sporazumno rešitev ni odgovoril: »Namesto tega je Melamin, d. d., zoper starše in zunajzakonsko partnerico pokojnega Maria Južniča vložil tožbo za plačilo 60.000 evrov s pripadki.«

To naj bi bil po neuradnih informacijah velik šok za varovance. Iz Melamina so zgolj skopo potrdili tožbo zoper starše in partnerico svojega nekdanjega zaposlenega, ki je umrl na delovnem mestu: »Zaradi spoštovanja do vseh vpletenih in občutljivosti okoliščin, povezanih s pravnim postopkom, do njegovega zaključka zadeve ne komentiramo.«