Vodja mestnega marketinga pravnomočno obsojena

Celje – Višje sodišče v Celju je potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča, ki je vodjo mestnega marketinga, zaposleno v javnem občinskem Zavodu Celeia Celje, Tadejo Falnoga zaradi poslovne goljufije obsodilo na dve leti zaporne kazni.



Zgodba sega v čas, ko je bila Falnoga direktorica podjetja SGP Nova, ki je bilo v lasti celjskega gradbinca in županovega prijatelja Stanka Božičnika. Tožilstvo je Falnogovi očitalo, da je več podjetij preslepila, da bodo njihove storitve plačane, potem pa jim je prikrila, da ne bodo plačane. Kot je na razglasitvi sodbe na okrožnem sodišču povzela predsednica senata sodnica Mojca Turinek, je podjetja s tem oškodovala za skupno več kot 900.000 evrov: »Delovala je zavestno in hote. Z naklepom. Edina pravična kazen je zaporna.« Sodbo je višje sodišče potrdilo.

Še kakšen krivec?

Falnogova je večkrat poudarila, da je vse niti v podjetju SGP Nova vodil lastnik Stanko Božičnik. To so potrdile tudi nekatere priče, njene nekdanje sodelavke, med drugimi Marjana Palir, ki je zaposlena na celjski občini, kjer je po debaklu v SGP Nova delo dobila tudi Falnogova. Da je bil glavni v podjetju Božičnik, je pričala tudi odvetnica Saša Kundih, ki je na lokalnih volitvah nastopila na Celjski županovi listi. Ena izmed prič je dejala, da je imel Božičnik prost dostop do predsednika uprave takratne Banke Celje, kjer je sklepal pogodbe, Falnogova jih je le podpisala.



Božičnik ni bil na zatožni klopi, na kar je zagovornik Falnogove Rafael Mohorko večkrat opozoril. Kljub vsemu pa je že prvostopenjsko sodišče jasno povedalo, da ni moč verjeti, da Falnogova ni vedela, kaj podpisuje.

Možnost alternativnega prestajanja kazni

Mohorko je dejal, da komentarja sodbe višjega sodišča nima: »Sodba je taka, kot je in je upoštevna.« Podal je že tudi predlog, da bi Falnogova kazen odslužila z delom v splošno korist. Zakonodaja omogoča tak način izvršitve kazni zapora do dveh let. »Že prvostopenjsko sodišče je imelo verjetno v mislih tako prestajanje kazni, glede na to, da je določilo dveletno zaporno kazen. Taka odločitev sodišča je spoštovanja vredna,« je dejal Mohorko.



Tadeja Falnoga je danes vodja mestnega marketinga v Celju in zaposlena v javnem zavodu. Ali bo Falnogova obdržala delovno mesto, pa so iz Zavoda Celeia Celje odgovorili: »Zavod Celeia Celje bo deloval v skladu z veljavno zakonodajo in bo spoštoval odločitev sodišča.«