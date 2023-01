Vodjo preprodajalcev bi zaprli za dvanajst let in pol

V nadaljevanju preberite:

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so zaman čakali na Klemna Kadivca, domnevnega vodjo slovenske izpostave Kavaškega klana, ene od najbolj organiziranih in, tudi glede na način delovanja, brutalnih kriminalnih združb na Balkanu. Zaradi bolezni se je namreč tik pred narokom opravičil njegov zagovornik Branko Gvozdić.

Sodnik Tomaž Bromše je preklical odredbo za privedbo Kadivca, po pogovoru z odvetnikom pa določil nov datum naroka, in sicer prihodnji torek. »To je prvi dan po dnevu, ki je v zdravniškem potrdilu naveden kot zadnji dan opravičene odsotnosti zagovornika,« je dodal sodnik in nadaljeval, da je Gvozdiću jasno dal vedeti, da bo ob njegovem morebitnem ponovnem izostanku Kadivcu postavil zagovornika po uradni dolžnosti. Gre namreč za nujno priporno zadevo. Prihodnji teden bo jasno, ali bo obtoženi Domžalčan priznal krivdo ali ne. Če bi se odločil za prvo, bi tožilstvo zanj predlagalo 12 let in 6 mesecev zapora ter stransko denarno kazen 40.000 evrov.