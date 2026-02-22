  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Nesreči na Voglu: dva otroka zaradi hudih poškodb prepeljali v bolnišnico

    Policija preiskuje nesreči in poziva starše ter vodje skupin k večjemu nadzoru otrok in doslednemu spoštovanju pravil FIS ter razmer na smučišču.
    Nekaj pred 16. uro se je na Voglu zgodila še ena nesreča, v kateri je bil prav tako hudo poškodovan mladoletnik. Tudi njega so po oskrbi na kraju s helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico. FOTO: Tina Horvat
    Galerija
    Nekaj pred 16. uro se je na Voglu zgodila še ena nesreča, v kateri je bil prav tako hudo poškodovan mladoletnik. Tudi njega so po oskrbi na kraju s helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico. FOTO: Tina Horvat
    R. I.
    22. 2. 2026 | 14:09
    22. 2. 2026 | 14:09
    1:43
    A+A-

    Po poročanju Slovenskih novic sta se v soboto popoldne na smučišču Vogel huje poškodovala dva otroka, ki so ju s helikopterjem prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

    image_alt
    Nove smrti v Alpah: plaz zajel pet smučarjev, dva sta umrla

    Blejski policisti so bili o prvi nesreči obveščeni nekaj pred 15. uro. Otrok je smučal zunaj urejenega smučišča po strmem, zaraščenem pobočju. Zaradi strmine se je ustavil, snel smuči in pot nadaljeval peš, pri tem pa mu je spodrsnilo. Pri padcu se je hudo poškodoval. Prvo pomoč so mu na kraju nudili reševalci na smučišču, nadzornik in policist smučar, nato pa so ga s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v bolnišnico.

    Nekaj pred 16. uro se je na Voglu zgodila še ena nesreča, v kateri je bil prav tako hudo poškodovan mladoletnik. Tudi njega so po oskrbi na kraju s helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico.

    Policisti o obeh dogodkih še zbirajo obvestila in vodijo postopke. Ob tem opozarjajo obiskovalce smučišč, zlasti starše in organizatorje šolskih skupin, naj nadzorujejo otroke ter smučanje prilagodijo znanju, razmeram in pravilom na smučišču, vključno z upoštevanjem desetih pravil Mednarodne smučarske zveze (FIS).

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Varnost na belih strminah

    V petih letih na slovenskih smučiščih za en avtobus poškodovanih mladoletnikov

    Slovenskim policistom sta se v času počitnic na Hrvaškem za deset dni na večjih smučiščih pridružila hrvaška kolega.
    Špela Kuralt 5. 1. 2026 | 19:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Črna gora

    Nemški smučar padel s sedežnice in umrl, njegova žena hudo poškodovana

    Nesreča se je zgodila na črnogorskem smučišču Savin kuk, ko je zdrsnil sedež, na katerem je bil nemški par. Na sedežnici so obtičali še trije tuji turisti.
    20. 12. 2025 | 20:22
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nesreče na smučiščih

    Mnogokrat gredo otroci kar s kavča na smučišče

    V nesrečah je bilo lani med poškodovanimi največ mladoletnih. Število nesreč sicer upada, a je tudi smučarskih dni iz leta v leto manj.
    Simona Bandur, Manca Jagodic 10. 3. 2025 | 13:29
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

    »Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
    Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Incident

    Golob: Napad iz tujine, a slovenski naročnik

    Stranka je dogodek že prijavila Nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT, policiji in podjetju Meta.
    21. 2. 2026 | 14:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Luka Dončić prižgal zeleno luč, LA Lakers po 30 letih orjejo ledino

    Že 30 let ni nihče v ligi NBA ponovil dosežka, ki je uspel Los Angeles Lakers. Dončić, James in Reaves naposled brez zdravstvenih težav, danes derbi.
    Nejc Grilc 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

    Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
    Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    smučiščenesrečasmučanjeSlovenijaotrociVogel

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Ob koncu ZOI 2026

    Slovenski preplet veselja in žalosti

    Za našimi športniki so glede števila kolajn tretje najuspešnejše zimske igre doslej, tokrat povsem po zaslugi skakalnega tabora.
    S prizorišča:Siniša Uroševič 22. 2. 2026 | 16:04
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Kolesarski nomadi

    Pogačarjeve mišice so bile mehke kot putrček

    V poklicnih kolesarskih ekipah je že toliko Slovencev, da jih je težko prešteti. Na tri maserje smo naleteli tudi v Omanu, kjer je potekala petdnevna dirka.
    Miha Hočevar 22. 2. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Ameriška tajna služba ubila oboroženega osumljenca na Trumpovem posestvu

    Posebni agent ameriške tajne službe Rafael Barros je povedal, da sta bila v streljanje vpletena dva specialna agenta.
    22. 2. 2026 | 15:58
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Velik apetit

    Olimpijci zmazali več kot 1800 metrov pice

    Če bi vse pladnje, uporabljene za posamezen obrok vsak dan, zložili enega na drugega, bi dobili stolp, visok 60 kilometrov.
    Peter Zalokar 22. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    AEQ metoda

    Ko telo govori resnico zavest pa prikriva in laže

    Aleš Ernst, avtor in poučevalec AEQ metode, s knjigo basni za odrasle nastavlja mehko ogledalo neravnovesju med telesom in zavestjo.
    Grega Kališnik 22. 2. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Ameriška tajna služba ubila oboroženega osumljenca na Trumpovem posestvu

    Posebni agent ameriške tajne službe Rafael Barros je povedal, da sta bila v streljanje vpletena dva specialna agenta.
    22. 2. 2026 | 15:58
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Velik apetit

    Olimpijci zmazali več kot 1800 metrov pice

    Če bi vse pladnje, uporabljene za posamezen obrok vsak dan, zložili enega na drugega, bi dobili stolp, visok 60 kilometrov.
    Peter Zalokar 22. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    AEQ metoda

    Ko telo govori resnico zavest pa prikriva in laže

    Aleš Ernst, avtor in poučevalec AEQ metode, s knjigo basni za odrasle nastavlja mehko ogledalo neravnovesju med telesom in zavestjo.
    Grega Kališnik 22. 2. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Bodite med prvimi

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo