Nesreči na Voglu: dva otroka zaradi hudih poškodb prepeljali v bolnišnico

Po poročanju Slovenskih novic sta se v soboto popoldne na smučišču Vogel huje poškodovala dva otroka, ki so ju s helikopterjem prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

Blejski policisti so bili o prvi nesreči obveščeni nekaj pred 15. uro. Otrok je smučal zunaj urejenega smučišča po strmem, zaraščenem pobočju. Zaradi strmine se je ustavil, snel smuči in pot nadaljeval peš, pri tem pa mu je spodrsnilo. Pri padcu se je hudo poškodoval. Prvo pomoč so mu na kraju nudili reševalci na smučišču, nadzornik in policist smučar, nato pa so ga s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v bolnišnico.

Nekaj pred 16. uro se je na Voglu zgodila še ena nesreča, v kateri je bil prav tako hudo poškodovan mladoletnik. Tudi njega so po oskrbi na kraju s helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Policisti o obeh dogodkih še zbirajo obvestila in vodijo postopke. Ob tem opozarjajo obiskovalce smučišč, zlasti starše in organizatorje šolskih skupin, naj nadzorujejo otroke ter smučanje prilagodijo znanju, razmeram in pravilom na smučišču, vključno z upoštevanjem desetih pravil Mednarodne smučarske zveze (FIS).