Vojni veteran naznanil umor zdravnika in direktorice: »Pridite me aretirat«

V nedeljo popoldne je bilo na območju Splošne bolnišnice Izola na začudenje številnih ljudi videti veliko policistov, policijskih vozil in službene pse. Prisotnost policije je med ljudmi hitro povzročila nemir. Spomin na krvav napad, ki se je zgodil na tem mestu, je namreč še vedno zelo živ. Pod streli nezadovoljnega 70-letnega Darka Gregoriča iz okolice Sv. Antona nad Koprom sta takrat umrla 36-letni urolog Luis Guillermo Martinez Bustamante, slovenski in mehiški državljan, ter 43-letni policist Ivo Žnidarčič.

Razlog za bliskovit policijski odziv je bil telefonski klic, ki so ga le nekaj minut prej prejeli na Policijsko postajo Izola. Razkrivamo, da je bil tudi v nedeljskem klicu v ozadju domnevno nezadovoljen in nesrečen pacient – kot pri streljanju, ki se je 22. avgusta 2016 popoldne res zgodilo v izolski bolnišnici.