Vozila na lizing izginila proti Balkanu, obsodili Srba in Slovenca

Naši severni sosedje se že dve desetletji soočajo s povečanim številom kraj in drugih odtujitev raznih vozil. Leta 2009 – ko so pri njih ukradli okoli 9000 avtomobilov – so zato ustanovili poseben preiskovalni oddelek, ki se ukvarja z izsleditvijo sumljivih oseb ter vozil, odtujenih s prevarami ali zlorabami zaupanja, nekatera izginula vozila so bila prej tudi najeta.

Z deželnega kazenskega sodišča v Gradcu so nam potrdili, da so ta mesec končali sojenje proti trem slovenskim državljanom in Srbu, ki so jim očitali goljufijo z veliko premoženjsko škodo. Pred dvema tednoma so v Gradcu obsodili 59-letnega Slovenca, ki je v posel z vozili uspešno novačil svojega 56-letnega brata ter njegovo hčer, ob treh družinskih članih pa je na zatožni klopi pristal na Dunaju živeči 32-letni srbski državljan, ki je menda skrbel za lažne registracije vozil. V sodelovanju je pravnomočno kaznovana četverica po Avstriji na lizing odkupovala rabljena vozila, nato so jih prodali na Balkan.