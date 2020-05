Vozilo po trku zagorelo, voznik umrl

Danes popoldne, nekaj pred četrto uro, je na Rahtelu, na območju Slovenj Gradca, vozilo zapeljalo iz cestišča in se vnelo. Gasilci, ki so goreče vozilo pogasili so v avtomobilu na voznikovem sedežu našli mrtvo osebo. Njeno identiteto še preverjajo.



Prve ugotovitve kažejo, da avtomobil pripeljal iz smeri Rahtela proti Staremu trgu nato pa v ostrem desnem ovinku, iz za

zdaj še iz neznanega vzroka, zapeljal z vozišča po pobočju navzdol in po približno 30 metrih čelno trčil v drevo pri čemer je vozilo zagorelo voznik pa umrl.



To je letošnja prva smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. Lani je v tem obdobju na območju PU Celje v osmih prometnih nesrečah umrlo devet ljudi.