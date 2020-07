Voznica čelno trčila v nasproti vozeče tovorno vozilo

V prometni nesreči, v kateri so bili udeleženi eno tovorno in dve osebni vozili, je izven naselja Ločica pri Vranskem umrla voznica osebnega vozila. Celjski polisti so bili o prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti Vransko-Trojane, obveščeni nekaj čez osmo uro zjutraj.



Po zbranih podatkih naj bi voznica osebnega avtomobila, ki je vozila iz smeri Trojan proti Vranskemu, na ravnem delu vozišča, nenadoma zapeljala v levo in čelno trčila v tovorno vozilo, ki ji je pripeljalo nasproti. Voznica, katere identiteta še ni potrjena, se je v trčenju tako hudo poškodovala, da je na kraju nesreče umrla, so sporočila s policijske uprave Celje.



Po trčenju je v vozilo povzročiteljice trčil še voznik osebnega vozila, ki se po dosedanjih podatkih, v prometni nesreči ni poškodoval. Po prvih podatkih tudi voznik tovornega vozila in njegov sopotnik, v prometni nesreči nista bila poškodovana.



To je letošnja peta žrtev prometnih nesreč na območju policijske uprave Celje, lani je v enakem obdobju umrlo šestnajst ljudi.