Voznica s tremi promili alkohola v krvi trčila v ulično svetilko

Včeraj popoldne je občan celjske policiste obvestil, da je v centru Celja voznica osebnega vozila zapeljala na pločnik in trčila v ulično svetilko ter toliko poškodovala gumo in platišče, da vozilo ni bilo več vozno.

Policisti so jo testirali z alkotestom, ki je nameril kar dobre tri promile alkohola v krvi. Voznico so pridržali do streznitve, napisali bodo tudi obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Ob dogodku so spomnili, da je že pri enem promilu alkohola v krvi bistveno motena reakcija oči na svetlobo in zožen zorni kot oči, kar pomeni, da se je težje prilagajati svetlobnim spremembam. Poleg tega je nemogoče pravočasno dojemati, kaj prihaja od strani, kar je lahko še zlasti usodno v križiščih.

Prav tako se pri alkoholiziranosti za polovico zmanjšata globinski vid in pozornost, reakcije so prepozne in napačne, zato pogosto pride do naletov. Reakcijski čas in čas ustavljanja ter možnost udeležbe v prometni nesreči se pri promilu alkohola v krvi povečajo za najmanj 25-krat, so zapisali.