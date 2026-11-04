Voznica trčila v medveda

Na območju Zale na glavni cesti od Idrije proti Godoviču je v torek voznica osebnega avtomobila trčila v medveda. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je medved s strmega pobočja skočil na cesto in po trčenju pobegnil. Na vozilu je zaradi trčenja večja škoda, policisti pa so naredili uradni zaznamek za zavarovalnico.

Policija opozarja voznike, ki vozijo skozi gozdnata območja, naj bodo še posebej previdni, zlasti v večernem in nočnem času. Pozorni naj bodo na dogajanje ob cestišču, saj lahko divjad nenadoma skoči na vozišče.

»Če voznik opazi žival ob cesti ali na njej, naj hitrost vožnje varno zmanjša, vendar naj se izogiba sunkovitemu zavijanju, saj lahko s tem povzroči prometno nesrečo,« so zapisali na policiji.

Če kljub previdnosti trčijo z divjadjo, naj vozniki ustavijo na varnem ter poskrbijo za svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu, o tem pa obvestijo pristojne. Poškodovane ali poginule divjadi naj se ne dotikajo in je ne odnašajo s kraja nesreče, še svetujejo na policiji.