Pijan voznik divjal več kot 170 kilometrov na uro

Policisti so v petek zvečer na območju Celja ustavili voznika osebnega vozila, ki je divjal s hitrostjo 171 kilometrov na uro. Policisti Postaje prometne policije Celje so kršitelju izdali plačilni nalog in mu zasegli vozniško dovoljenje, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Policisti so z voznikom so opravili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel moški 0,83 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka.

Za tovrsten prekršek je predpisana globa v višini 1200 evrov in izrek 18 kazenskih točk, kar pomeni, da bo vozniku prenehalo veljati vozniško dovoljenje.

»Policisti znova opozarjamo, da sta previsoka hitrost ter vožnja pod vplivom alkohola med najpogostejšimi vzroki za nastanek najhujših prometnih nesreč. Obe kršitvi bistveno zmanjšujeta voznikovo sposobnost varne vožnje ter povečujeta tveganje za prometne nesreče z najhujšimi posledicami,« opozarjajo pri PU Celje.

Voznike pozivajo, naj spoštujejo prometne predpise, prilagodijo hitrost razmeram na cesti ter za volan sedejo trezni. Le odgovorno ravnanje vseh udeležencev v prometu lahko prispeva k večji varnosti na naših cestah, so še dodali.