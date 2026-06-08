Voznik avta slovenskih registrskih oznak prebil ograjo mostu in umrl v morju

Poreška policija je sinoči okoli 23. ure prejela obvestilo o prometni nesreči na cesti na mostu Antenal v hrvaški Istri, v kateri je umrla ena oseba. Nesreča se je zgodila, ko je 52-letnik vozil avtomobil slovenskih registrskih oznak, pripeljal v desni nepregledni ovinek na mostu Antenal ter zaradi hitrosti, neprilagojene razmeram in stanju vozišča, trčil v zaščitno ograjo mostu, jo prebil, nato pa je avtomobil zapeljal v morje, pišejo hrvaški mediji.

Voznik je v nesreči umrl.

Državna cesta je bila zaradi ogleda kraja nesreče zaprta za ves promet do tretje ure zjutraj. Truplo so prepeljali na patologijo puljske bolnišnice, kjer bodo opravili obdukcijo.