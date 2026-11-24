Idrijske policiste so včeraj obvestili o prometni nesreči v Idriji, v kateri je bila hudo poškodovana 36-letna peška, so danes sporočili z novogoriške policijske uprave. Prometna nesreča se je zgodila na prehodu za pešce na tamkajšnji Gregorčičevi ulici.

Policisti so ugotovili, da je 63-letni voznik avtobusa okoli 7.30 vozil po Gregorčičevi ulici iz smeri Godoviča proti središču Idrije. Ko je pripeljal po ravnem delu ceste, z avtobusom ni omogočil varnega prečkanja vozišča peški, ki je z njegove desne strani že začela prečkati cesto po označenem prehodu za pešce.

Z desnim bočnim delom sprednjega dela avtobusa jo je zadel oziroma oplazil, zaradi česar je padla na vozišče ob pločniku in se poškodovala. Poškodovano peško je eden od občanov odpeljal v Zdravstveni dom Idrija, kjer so ji nudili prvo zdravniško pomoč. Nato je bila z reševalnim vozilom prepeljana na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Po prvih podatkih je utrpela hudo telesno poškodbo. Policisti Policijske postaje Idrija prometno nesrečo preiskujejo v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po prvem odstavku 323. člena kazenskega zakonika (KZ-1). O prometni nesreči so obvestili tudi pristojne pravosodne organe.