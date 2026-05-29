Voznik kombiniranega vozila trčil v drevo in umrl

Nekaj čez 13. uro so policiste obvestili, da se je na glavni cesti med Dravogradom in Radljami ob Dravi, in sicer na območju Velke, zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 46-letni voznik kombiniranega vozila.

Kot so zapisali na Policijski upravi Celje, je po dosedanjih podatkih voznik iz neznanega razloga zapeljal čez levo smerno vozišče na travnik in trčil v drevo. V trčenju se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

Sopotnik se je v prometni nesreči hudo poškodoval.

To je letošnja osma smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. Lani v istem obdobju je na cestah na območju Policijske uprave Celje umrlo pet ljudi.