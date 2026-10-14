Tujec na AC vozil vzvratno, v trčenju umrli dve osebi, otrok hudo poškodovan

Okrog ene ure zjutraj se je na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica v smeri Maribora zgodila prometna nesreča, v kateri sta umrla potnika v osebnem vozilu, še en potnik, in sicer otrok, je huje poškodovan. Njegovo življenje je ogroženo, tri osebe pa so bile lažje poškodovane, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po doslej znanih podatkih je 28-letni tujec, voznik vozila romunskih registrskih številk, za izvozom za počivališče Lukovica ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Vanj je trčil voznik kombija, ki je pripeljal za njim. V trčenju sta umrla potnika na zadnjih sedežih v osebnem vozilu, huje poškodovan pa je bil otrok.

Vsi so bili tuji državljani (umrla Romunije, otrok pa Francije). Voznik in potnica (državljana Romunije) na prednjih sedežih ter slovenski voznik kombija, so bili lažje telesno poškodovani. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.